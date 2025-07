O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição da segunda edição Concurso Nacional Unificado (CNU) termina nesta terça-feira (8/7). Pessoas interessadas têm até as 23h59 (horário de Brasília) para acessar o sistema oficial de inscrição e enviar a solicitação, de forma gratuita e online, por meio da página de inscrição do certame.



Têm direito a isenção pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde, estudantes e ex-estudantes bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e estudantes e ex-estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).