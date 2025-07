AS Amanda S. Feitoza

Suyany Silva, 27 anos, encara sua primeira experiência com concursos públicos ao se preparar para a Prova Nacional Docente. Com dedicação e amor pela educação pública, ela aposta na PND como porta de entrada para transformar vidas dentro da sala de aula - (crédito: Cedido ao Correio )

Na próxima segunda-feira (14/7), começam as inscrições para a Prova Nacional Docente (PND), exame voltado a estudantes no último semestre da graduação e professores já formados. A iniciativa tem o objetivo de unificar os concursos da área e permitir o uso da nota em processos seletivos por todo o país, tanto em estados quanto em municípios.

A pedagoga Suyany Silva, de 27 anos, está se preparando para a prova. Ela decidiu se inscrever pela oportunidade de conquistar uma vaga na área do magistério e pela possibilidade de usar a mesma nota em diferentes estados e municípios que aderiram à PND. “A prova evita que o candidato precise prestar vários concursos. É uma chance real de entrar na carreira pública na educação”, afirma.

Leia também: Prova pode elevar a qualidade do ensino no país

Embora o Distrito Federal ainda não tenha aderido ao exame, Suyany vê com otimismo a participação de cidades vizinhas. “Isso amplia minhas possibilidades, especialmente porque posso conciliar os estudos com outras seleções na área da educação”, conta.

Leia também: Professor especialista em Enem ajuda a concretizar o sonho de entrar na universidade

Essa será sua primeira experiência com concursos. Ansiosa, ela se dedica com disciplina: estuda sozinha, assiste a vídeo aulas gratuitas no YouTube e investe em cursos online. “Tenho muito carinho pela educação pública e espero contribuir com minha formação e dedicação para fazer a diferença na vida dos alunos”, diz.

O Ministério da Educação informou que 22 estados e mais de 1.500 municípios já aderiram à Prova Nacional Docente.

Dica do especialista para a Prova Nacional dos Docentes (PND)

William Dornela, professor do preparatório para concursos Os Pedagógicos, compara o PND ao Enem, já que ambos possibilitam o aproveitamento da nota em diversas instituições. A diferença é que, nesse caso, o resultado pode ser usado para ingressar em concursos públicos voltados à docência.

Leia também: Setor de eventos ainda sente reflexos da pandemia

Segundo ele, o diferencial da PND em relação a concursos tradicionais está no conteúdo cobrado. “Os certames públicos costumam ter um viés muito técnico, com temas pouco aplicáveis na prática docente. Já o PND prioriza conteúdos usados no cotidiano do professor”, explica. “A estrutura de correção também é diferente, nesse caso.”

Dessa forma, o exame não aborda língua portuguesa, matemática ou informática, mas sim disciplinas da graduação. Além da prova objetiva, também há uma redação — modelo semelhante ao do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Leia também: Inep publica edital para o Enamed 2025

Diferenças entre o PND e o CNU

Para William Dornela, a principal diferença entre a Prova Nacional Docente e o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) está no foco: enquanto o CNU abrange áreas diversas e tem caráter mais generalista, o PND é exclusivo para professores, com ênfase no exercício da docência.

Leia também: UnB abre curso de Inteligência Artificial (IA)

Para quem pretende participar, o professor recomenda: “Monte um cronograma de estudos, revise os tópicos descritos nas portarias, treine questões no estilo INEP e comece a se preparar o quanto antes”.

A prova contará com 81 questões objetivas e uma discursiva. As inscrições poderão ser feitas a partir de segunda-feira (14/7). O resultado poderá ser utilizado em concursos públicos de redes que aderiram ao PND pelo prazo de três anos — sem limite de uso dentro desse período.