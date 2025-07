RP Raphaela Peixoto

O Cebraspe disponibilizará nesta terça-feira (29/7), a partir das 19h, a consulta ao candidato do gabarito preliminar, bem como ao caderno de provas do exame objetivo do concurso da Polícia Federal (PF) para área policial. O link para a consulta estará disponível no site oficial do certame até quinta-feira (31/7).

O prazo para interposição de recursos ficará aberto entre os dias 30 e 31 de julho. Durante esse período, os candidatos poderão interpor recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e(ou) ao padrão de respostas da prova discursiva

A divulgação pública dos gabaritos preliminares da prova objetiva está prevista para 1º de agosto. Já o resultado definitivo da prova objetiva e do resultado provisório na prova discursiva somente em setembro, no dia 5.

Além das provas objetivas e discursiva, fazem parte do processo de seleção avaliações médica, oral, psicológica, de títulos e investigação social. Também é necessário prestar Curso de Formação Profissional (CFP), que varia a depender do cargo e é eliminatório.

Ao todo, são ofertadas mil vagas para candidatos com nível superior, com remunerações que podem chegar a R$ 26 mil. As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira: