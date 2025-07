RP Raphaela Peixoto

No Distrito Federal, os municípios que receberão os novos peritos são: Planaltina, Sobradinho e Taguatinga - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Previdência Social publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (30/7) a nomeação de 250 peritos médicos federais aprovados no último concurso realizado pela pasta. A previsão é que eles sejam empossados em agosto deste ano.

Conforme anunciado pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, a nomeação de mais 250 já foi autorizada pelo governo federal. Segundo o ministro, a nomeação colaborará a "combater" a fila do INSS "que é um problema antigo, que a gente tem que tratar".

De acordo com o ministério, ao todo, 500 novos peritos serão lotados em 235 municípios das 27 unidades federativas. A maioria das lotações será no Nordeste — cerca de 60% dos servidores. No Distrito Federal, as regiões que receberão os novos peritos são: Planaltina, Sobradinho e Taguatinga.

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso foi composto por duas fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, com caráter apenas classificatório. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 14.166,99.