Embrapa divulga resultados das etapas comprobatórias de concurso

RP Raphaela Peixoto

Do total, 719 vagas são destinadas à ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência e 205 para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) publicou nesta segunda-feira (4/8) os resultados definitivos da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação referentes ao concurso público com 1.027 vagas e para formação de cadastro de reserva. O documento consta no Diário Oficial da União.

A previsão é que as justificativas da banca organizadora, o Cebraspe, para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial e no procedimento de heteroidentificação sejam publicadas em 11 de agosto de 2025, na página oficial do certame.

Também foi publicado a convocação para o envio da documentação para o desempate de notas, para os cargos de assistente e técnico. Os candidatos convocados deverão enviar, via upload, por meio do link disponível no site do Cebraspe, entre os dias 5 e 6 de agosto. O edital de resultado provisório no envio da documentação para o desempate de notas será divulgado em 12 de agosto.

Do total, 719 vagas são destinadas à ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência e 205 para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos. O certame também prevê formação de cadastro de reserva.

Leia também: TJ de São Paulo abre concurso para escrevente técnico judiciário

As remunerações variam conforme o cargo: R$ 2.186,19 para assistente, R$ 5.556,81 para técnico, R$ 10.921,33 para analista e R$ 12.814,61 para pesquisador.