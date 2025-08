Edital do CNU 2 é retificado pela quarta vez; confira mudanças

RP Raphaela Peixoto

A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) publicou nesta terça-feira (5/8) a retificação do edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado que oferece 3.652 em 32 órgãos da administração pública federal. O documento com a quarta retificação do edital consta no Diário Oficial União.

O ajuste no edital promove, entre outras, mudanças na distribuição na "estrutura das provas, avaliações e eventuais etapas ou fases adicionais" nos blocos temáticos voltados para cargos de nível superior (de 1 a 7).

As mudanças consistem na retificação e padronização das tabelas de avaliação, que agora são apresentadas em dois modelos distintos: tabela 1 (com avaliação de títulos) e tabela 2 (sem etapa de títulos). Para cada bloco temático, o edital agora especifica quais cargos e especialidades estão vinculados à cada tabela.

Além disso, a remuneração do cargo de contador do bloco temático 5 foi corrigida e passa ser composta por R$ 2.637,69 de vencimento básico mais R$ 3.344,8 de Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária (GDAFAZ), totalizando 80 pontos R$ 5.982,49.

Também houve alterações na distribuição da vaga do cargo de estatístico do mesmo bloco temático, passando a ser uma vaga para PCD e não mais para pessoa negra.

Com a retificação, a data de divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos passou para 2 de janeiro. O edital também apresenta outras retificações, como a inclusão de subitens sobre as condições para o término das provas, a supressão de alguns cargos e especialidades dos quadros de títulos, além da alteração de órgãos ou nomes de especialidades para determinados cargos, e mudanças na formação exigida e descrição de cargos.

Ao todo, o CPNU 2 registrou 761,5 mil inscritos de 4.951 municípios em todo o país. As provas estão previstas para 5 de outubro (objetiva) e 7 de dezembro (discursiva). A aplicação dos exames ocorrerá em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.