O resultado final das provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva do concurso da Polícia Federal destinado ao preenchimento de cargos administrativos foram divulgados nesta quinta-feira (7/8), no Diário Oficial da União.
Ao todo, são ofertadas 192 vagas para candidatos com níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 11 mil. As provas objetivas e discursiva foram aplicadas em 29 de junho. A avaliação objetiva foi composta por 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.
Segundo o edital, os aprovados serão lotados em unidades da Polícia Federal no estado correspondente à localidade da vaga escolhida no momento da inscrição, independentemente do local onde o candidato realizar a prova.
O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado definitivo, com possibilidade de prorrogação por igual período.
Os resultados do concurso podem ser acessados neste link.
