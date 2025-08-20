RP Raphaela Peixoto

Resultados foram disponibilizados na manhã desta quarta-feira (20/8) no site do Cebraspe, banca organizadora do certame - (crédito: Divulgação/PF)

Atenção, concurseiros! Já está disponível o resultado final nas provas objetivas, bem como o resultado provisório na prova discursiva do concurso da Polícia Federal para provimento de vagas nos cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista. Os resultados foram divulgados na manhã desta quarta-feira (20/8) no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

O concurso da PF oferceu mil vagas para candidatos com nível superior, com remunerações que podem chegar a R$ 26 mil. As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:

21 papiloscopistas

69 peritos

120 delegados

160 escrivães

630 agentes

Além das provas objetivas e discursiva, fazem parte do processo de seleção avaliações médica, oral, psicológica, de títulos e investigação social. Também é necessário prestar Curso de Formação Profissional (CFP), que varia a depender do cargo e é eliminatório.



