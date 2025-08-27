Nomeação de 250 peritos médicos federais é autorizada pelo MGI

RP Raphaela Peixoto

Aval desta quarta-feira não estabelece a alocação para os aprovados no cadastro reserva - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Governo federal autorizou, nesta quarta-feira (27/8), o Ministério da Previdência Social (MPS) a nomear 250 peritos médicos federais do cadastro reserva do concurso realizado em fevereiro. Com isso, o governo autorizou, no total, 500 nomeações para o cargo. O Decreto foi publicado no Diário Oficial da União.

De acordo com o Decreto Nº 12.594, as nomeações estão condicionadas a existência de vagas na data da publicação e a disponibilidade orçamentária, conforme estabelece a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O aval desta quarta-feira não estabelece a alocação para os aprovados no cadastro reserva. Em julho, quando foi publicada a primeira nomeação, as regiãoes Nordeste (159 vagas) e Note (42 vagas) foram priorizadas. No Centro-Oeste são 22 vagas. Segundo MGI,"a distribuição, por estado, foi feita de acordo com a demanda, considerando o tempo médio de espera por uma perícia médica".

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso foi composto por duas fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, com caráter apenas classificatório.

Da carreira de peritos médicos federais