Concurso PF: resultado final na prova discursiva é divulgado

A Polícia Federal publicou, nesta terça-feira (2/9), o resultado final na prova discursiva do concurso destinado ao preenchimento de cargos administrativos. Ao todo, são ofertadas 192 vagas para candidatos com níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 11 mil.

As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva estarão à disposição dos candidatos a partir de 9 de setembro.

Também foi divulgada a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e a autodeclarados negros para as respectivas etapas comprobatórias. Os resultados provisórios será divulgado em 26 de setembro.

As provas objetivas e discursiva foram aplicadas em 29 de junho. A avaliação objetiva foi composta por 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

Segundo o edital, os aprovados serão lotados em unidades da Polícia Federal no estado correspondente à localidade da vaga escolhida no momento da inscrição, independentemente do local onde o candidato realizar a prova.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado definitivo, com possibilidade de prorrogação por igual período.