Cronograma do processo seletivo para professor temporário no DF é retificado

RP Raphaela Peixoto

A retificação foi publicada na sexta-feira (29/8). - (crédito: DINO)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) retificou o cronograma do processo seletivo para banco de reservas de professores substitutos temporários na rede pública de ensino. As vagas são para o ano letivo de 2026, com possibilidade de prorrogação para 2027. A retificação foi publicada na sexta-feira (29/8).

Com a alteração, o período de solicitação de isenção do valor de inscrição e o envio da documentação comprobatória foi aberto nesta segunda-feira (1º/9) e seguirá até na terça-feira (2/9).

A data para a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva passou a ser 19 de outubro a partir das 22h. Já o período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da análise documental, da prova prática, da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação ficará aberto em 2 e 3 de dezembro.

Segundo o edital de retificação, também sofreram mudanças os locais de atuação, áreas de formação e turnos de trabalho e mudanças no conteúdo programático, mais especificamente nos objetos de avaliação dos Conhecimentos Específicos-Pedagogia e Conhecimentos Complementares-Educação Inclusiva.

Do processo seletivo simplificado

As inscrições estarão abertas entre os dias 8 e 22 de setembro, exclusivamente pelo site oficial da seleção. Para participar é necessário apresentar diploma de graduação na área escolhida. A taxa de inscrição será de R$ 58 para o turno diurno e R$ 20 para o noturno. A prova objetiva será aplicada em 19 de outubro.

Há oportunidades em diversas áreas de formação, sendo elas: administração, arquitetura, artes, biologia, biomedicina, ciências naturais, construção civil, contabilidade, direito, educação física, eletrônica, eletrotécnica, enfermagem, farmácia, filosofia, física, fisioterapia, gastronomia, geografia, história, informática, língua portuguesa, matemática, nutrição, odontologia, pedagogia, produção cultural, psicologia, química, radiologia, sociologia e telecomunicações.

Também há vagas para professores de línguas estrangeiras (alemão, espanhol, francês, inglês e japonês) e Música em diversas modalidades, entre elas canto popular, acordeon e cavaquinho.

Os profissionais poderão atuar em instituições públicas e parceiras do DF, conforme a escolha do candidato no momento da inscrição. As vagas serão distribuídas por regionais de ensino (CREs) nas seguintes localidades: Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

A remuneração será proporcional às horas-aula efetivamente trabalhadas no mês, tendo como referência o valor do vencimento básico de R$ 6.427,71. A carga horária de trabalho varia conforme o turno.