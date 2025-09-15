ENEM DOS CONCURSOS

Ministério da Gestão nomeia 280 aprovados no primeiro CNU

Nomeação foi oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União

RP
Raphaela Peixoto
postado em 15/09/2025 10:29
Nomeados devem agora encaminhar a documentação obrigatória, disponível no Portal do Servidor, por meio da plataforma digital SouGov.br - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nomeou, nesta segunda-feira (15/9), 280 aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para o cargo de analista de infraestrutura em diversas especialidades. A nomeação foi oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União.

Os nomeados devem agora encaminhar a documentação obrigatória, disponível no Portal do Servidor, por meio da plataforma digital sougov.br, seguindo as orientações do Manual do Ingressante. Também é necessário apresentar os exames admissionais exigidos na portaria de nomeação do CNU.

Ao Correio, a ministra do MGI Esther Dweck revelou que, até o fim do terceiro mandato, o governo federal contratará mais de 20 mil servidores. Conforme o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2026, a pasta está autorizada a contratar 11.382 novos servidores de concursos em andamento e novos que serão abertos.

Na quarta-feira passada (10/9), outros 182 aprovados no primeiro CNU foram nomeados para exercer o cargo de analista em Tecnologia da Informação (ATI). O MGI também publicou duas portarias relacionadas à distribuição dos novos analistas de TI. Os documentos tratam do exercício descentralizado desse servidores em órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP).

