Ministério da Gestão nomeia 280 aprovados no primeiro CNU

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nomeou, nesta segunda-feira (15/9), 280 aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para o cargo de analista de infraestrutura em diversas especialidades. A nomeação foi oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União.

Os nomeados devem agora encaminhar a documentação obrigatória, disponível no Portal do Servidor, por meio da plataforma digital sougov.br, seguindo as orientações do Manual do Ingressante. Também é necessário apresentar os exames admissionais exigidos na portaria de nomeação do CNU.

Ao Correio, a ministra do MGI Esther Dweck revelou que, até o fim do terceiro mandato, o governo federal contratará mais de 20 mil servidores. Conforme o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2026, a pasta está autorizada a contratar 11.382 novos servidores de concursos em andamento e novos que serão abertos.

Na quarta-feira passada (10/9), outros 182 aprovados no primeiro CNU foram nomeados para exercer o cargo de analista em Tecnologia da Informação (ATI). O MGI também publicou duas portarias relacionadas à distribuição dos novos analistas de TI. Os documentos tratam do exercício descentralizado desse servidores em órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP).