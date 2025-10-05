CNU: DF tem a menor taxa de abstenção do país

RP Raphaela Peixoto

Segundo a ministra Esther Dweck, a taxa de abstenção foi de 42,8%. O Amazonas, aparece com a maior taxa: 51,2% - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O Distrito Federal foi a unidade da federação com a menor abstenção no primeiro dia de prova do concurso público nacional unificado (CNU). Dos mais de 102,9 mil inscritos no DF, apenas 30,8% não compareceram. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa na noite deste domingo (5/10).

Aproximadamente 80% das 3.652 vagas ofertadas no certame são para o DF, que também é a segunda unidade da federação com maior número de inscritos, atrás apenas do estado do Rio de Janeiro.

Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, a taxa de abstenção nacional foi de 42,8%. Ao todo, foram registradas mais de 760 mil inscrições. O Amazonas, aparece com a maior taxa: 51,2%.

Neste ano, a taxa de abstenção foi menor que na edição anterior, quando 54% dos inscritos se absteve. Este ano, 60% do total de inscritos efetivamente realizaram a prova. “Nessa segunda edição, percebemos que a população brasileira viu o CPNU como uma forma de política pública inclusiva e que se pauta por transformar a cara do serviço público no país", declarou a ministra. "As pessoas veem nele uma oportunidade real de ingressar no serviço público federal e ajudar a melhor a vida da nossa população".

As provas objetivas foram aplicadas simultaneamente em 228 cidades a partir das 13h deste domingo, com duração variável de acordo com o nível de escolaridade dos candidatos: cinco horas para os de nível superior e três horas e meia para os de nível intermediário. Todos os participantes precisaram permanecer em sala por, no mínimo, duas horas. O caderno de provas só pôde ser levado por quem deixou o local na última hora do exame, conforme o nível.

Os gabaritos preliminares oficiais serão divulgados na segunda-feira (6/10). O resultado final da prova objetiva e a convocação para a etapa seguinte — a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro — estão previstos para o dia 12 de novembro.

