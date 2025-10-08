CNU: prazo para apresentação de recursos contra o gabarito termina hoje

RP Raphaela Peixoto

Termina nesta quarta-feira (8/10) o prazo para a apresentação de recursos contra a questões das provas objetivas ou gabaritos preliminares das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Os recursos devem ser ser aprensentados por meio do site da banca organizadora do certame, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

A segunda edição do CNU registrou 42,8% de abstenção (324.971 pessoas), queda de mais de 10 pontos percentuais em relação a 2024. O Distrito Federal registrou a menor abstenção do país, com 30,8%.

As provas contaram com questões de múltipla escolha, divididas em duas partes: uma com temas de conhecimentos gerais — como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades — e outra com conteúdos específicos de cada bloco temático escolhido pelo candidato. Os gabaritos oficiais serão divulgados hoje, e cada candidato só saberá qual foi o seu tipo de prova a partir das 10h (veja quadro com as datas).

Ao todo, mais 760 mil candidatos haviam feito a inscrição para participar em 228 municípios e concorrer a 3.652 vagas. As provas atrasaram mais de uma hora em uma escola em Manaus devido a falta de energia elétrica e, em Brasília, um candidato sofreu parada cardiorrespiratória e precisou de atendimento de emergência.

As notas da primeira etapa devem ser divulgadas em 12 de novembro, e as listas de classificação começam a ser publicadas a partir de 20 de fevereiro de 2026. O cronograma prevê que as convocações dos aprovados comecem em março de 2026.

Os candidatos que forem aprovados nas provas objetivas aplicadas ontem farão a prova discursiva em 7 de dezembro. O resultado final do concurso será divulgado em 2026, com a posse dos aprovados estimada para o primeiro semestre do próximo ano.