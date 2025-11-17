Concurso Susep: nomeação de 75 aprovados é autorizada pelo MGI

Raphaela Peixoto

Organizada pelo Cebraspe, a aplicação das provas objetivas e discursivas ocorreu em junho. A prova objetiva foi composta por 130 questões. Já a prova discursiva consistiu na elaboração de uma redação e valerá 30 pontos - (crédito: Marcos de Paula/ Agência Estado )

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nomeou 75 aprovados no concurso público da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para provimento de cargos de analista técnico da Susep, cargo de nível superior e remuneração inicial de R$ 18.033,52.

De acordo com a portaria, a nomeação está condicionada à existência de vagas à existência de vagas na data da nomeação das pessoas candidatas; e à adequação orçamentária.

O resultado final da avaliação de títulos e a homologação do resultado final no certame foram divulgados em outubro. À época, o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, afirmou que a incorporação dos novos servidores reforçará a capacidade da autarquia de cumprir sua missão institucional.