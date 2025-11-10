Prazo para manifestação de interesse nos cargos do CPNU 1; confira

GB Gabriel Botelho

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) estendeu, nesta segunda-feira (10/11), o prazo para manifestação de interesse dos candidatos aprovados colocados em lista de espera na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1). Agora, poderão mostrar interesse até as 23h59 desta quinta-feira (13/11). O novo prazo foi estabelecido pelo Edital Específico nº 5/2025 e publicado em Edição Extra do Diário Oficial da União. A confirmação deve ser feita no site ou aplicativo SOUGOV.BR.

De acordo com o MGI, por meio do portal do Governo Federal, a etapa em questão é obrigatória e essencial para a permanência na lista de espera. O objetivo é deixar na lista de espera os candidatos que seguem interessados em uma eventual vaga.

O Ministério explica que a saída da lista por parte dos que já passaram em outros concursos ajudará os que ainda buscam uma oportunidade. Ainda acelerará possíveis confirmações de nomeação e posse. Até o dia 20 de novembro, os resultados definitivos da manifestação de interesse serão divulgados.

Vale mencionar que os candidatos que já manifestaram a intenção nos termos e prazos mencionados, por meio dos editais específicos nº 3, de 8 de setembro de 2025, e nº 4, de 18 de setembro de 2025, não precisam fazê-lo novamente.

Aos que já estavam em lista de espera e entraram em contato com o Ministério até as 10h desta segunda-feira, terão as respectivas manifestações positivas de interesse automaticamente preenchidas no sistema para todos os cargos que concorrem, desde que constem na lista de espera.

