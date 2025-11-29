CNU: locais da prova serão liberados na segunda (1º/12)

Raphaela Peixoto

Prova do CNU - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Os cartões de confirmação de inscrição da segunda fase do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) estarão disponíveis a partir das 16h da próxima segunda-feira (1º/12), conforme informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O acesso ao documento deve ser feito pelo site oficial da seleção.

O cartão informa o local onde cada candidato fará a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro e aplicada em 228 municípios do país. O documento também traz dados como número de inscrição, horário da prova e indicação de atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado. Apesar de não ser obrigatório, a recomendação é que o candidato leve o cartão impresso no dia da prova.

No total, 42.499 candidatos aprovados na prova objetiva estão convocados para participar da segunda fase. A lista completa de convocados consta no edital publicado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Como será a prova

Para cargos de nível superior, a prova discursiva será aplicada das 13h às 16h e contará com duas questões, somando 45 pontos. Já os candidatos de nível intermediário farão uma redação dissertativo-argumentativa, das 13h às 15h, com valor total de 30 pontos.

Os textos devem ter até 30 linhas e serão avaliados com base em conhecimentos específicos e domínio da Língua Portuguesa — este último correspondendo a 50% da nota para nível superior e 100% para nível intermediário.

A prova deve ser escrita à mão, com caneta esferográfica azul ou preta, e apenas o texto transcrito na folha definitiva será corrigido. Os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília). Nesta edição da seleção unificada, a banca organizadora do certame é a Fundação Getulio Vargas (FGV).