Concurso IBGE com 9 mil vagas: inscrições encerram na quinta (11/12)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou dois editais para a contratação de 9.590 profissionais temporários de nível médio em todo o país. As vagas são destinadas aos cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). As inscrições se encerram amanhã, 11 de dezembro, e a prova objetiva será realizada em 22 de fevereiro de 2026, em todos os municípios que possuem oferta de vagas, sob organização da Fundação Getulio Vargas (FGV).

A remuneração varia de acordo com a função. Para Agente de Pesquisas e Mapeamento, o salário inicial é de R$ 2.676,24. O cargo envolve a coleta de dados estatísticos em residências e estabelecimentos, apoio em levantamentos geográficos e cartográficos, registro e transmissão de informações em sistemas eletrônicos e elaboração de relatórios.

Já o Supervisor de Coleta e Qualidade recebe salário inicial de R$ 3.379,00 e atua no planejamento e gestão das atividades de coleta, supervisão de equipes, controle da qualidade dos dados, avaliação técnica de questionários e elaboração de relatórios. Para essa função, é obrigatório possuir CNH categoria B válida. Ambos os cargos oferecem benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcional.

As 9.590 vagas respeitam a política de ações afirmativas do instituto: 25% são destinadas a pessoas pretas e pardas, 5% a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 2% a quilombolas. Do total, 8.480 oportunidades são para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 1.110 para Supervisor de Coleta e Qualidade, distribuídas em ampla concorrência e nas respectivas categorias de cotas previstas em edital. A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambos os cargos, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, desde que a solicitação seja feita até 11 de dezembro.

As provas objetivas terão caráter eliminatório e classificatório e ocorrerão em dois turnos no mesmo dia: das 8h às 11h para Agente de Pesquisas e Mapeamento e das 14h às 17h para Supervisor de Coleta e Qualidade. O candidato deverá comparecer exclusivamente ao local indicado no cartão de confirmação, não sendo permitido realizar a prova em outro endereço.

Para ser aprovado, será necessário alcançar pelo menos 18 pontos no total, equivalentes a 30% da prova, além de obter no mínimo 1 ponto em cada disciplina. O cartão de confirmação estará disponível em 16 de fevereiro de 2026.

A divulgação preliminar do gabarito ocorrerá em 24 de fevereiro, e o resultado definitivo da prova objetiva será publicado em 27 de março. A etapa de verificação das condições declaradas em cotas será realizada entre 1º e 7 de abril, com resultado final do processo seletivo previsto para 30 de abril de 2026.