Concurso IBGE: inscrições são prorrogadas; veja as novas datas

Raphaela Peixoto

Ao todo, foram publicados dois editais que somam 9.590 vagas temporárias para profissionais de nível médio em todo o país - (crédito: Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na quarta-feira (10/12), a segunda retificação do edital do Processo Seletivo Simplificado, com mudanças importantes no cronograma, entre elas, a prorrogação do período de inscrições. Agora, interessados poderão se inscrever até 17 de dezembro, por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas.

Ao todo, foram publicados dois editais que somam 9.590 vagas temporárias para profissionais de nível médio em todo o país. As oportunidades são para agente de pesquisas e mapeamento (APM) e supervisor de coleta e qualidade (SCQ), ambos com benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcional.

Para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, o salário inicial é de R$ 2.676,24. Entre as atribuições da função está a coleta de dados em residências e estabelecimentos, apoio a levantamentos geográficos, registro de informações em sistemas eletrônicos e elaboração de relatórios.

Já o supervisor de coleta e qualidade tem remuneração inicial de R$ 3.379. O candidato deve ter CNH categoria B válida. Entre as atribuições estão o planejamento e a gestão das ações de coleta, supervisão de equipes, controle da qualidade dos dados e avaliação técnica de questionários.

Como ficam as etapas

A prova objetiva, antes prevista para fevereiro, agora será aplicada em 1º de março de 2026. As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas em dois turnos, conforme o cargo. O cartão de confirmação será disponibilizado em 16 de fevereiro de 2026.

O resultado definitivo da prova está previsto para 27 de março de 2026. Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar pelo menos 18 pontos, equivalente a 30% do total, além de marcar no mínimo 1 ponto em cada disciplina.

A verificação das condições declaradas para concorrer às cotas ocorrerá entre 1º e 7 de abril, e o resultado final do processo seletivo deve ser divulgado em 30 de abril de 2026.

