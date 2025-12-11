Raphaela Peixoto

Quantitativo de vagas e como informações sobre a banca orgnaizadora do certame não foram infomadas - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

Por meio das redes sociais, a Câmara dos Deputados informou nesta quinta-feira (11/12) que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será a banca organizadora do próximo concurso da Casa. O certame oferecerá vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva. Ainda não há informação sobre o número de vagas e quando o editar será publicado.

Autorizada em setembro, conforme publicação no Diário Oficial da União, a seleção oferecerá vagas para analista legislativo nas seguintes atribuições: registro e redação; processo legislativo e gestão; comunicação social; documentação e informação legislativa; museológo; engenheiro; e médico. Além de oportunidades para técnico legislativo nas atribuições de policial legislativo federal e assistente legislativo e administrativo.

Todas as carreiras exigem nível superior completo. As remunerações iniciais variam entre R$ 19.616,98 e R$ 29.462,78, conforme o cargo pretendido.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, entregue pelo governo ao Congresso em 29 de agosto, prevê o provimento de 56 cargos.Todavia, o quantitativo de vagas bem como informações sobre a banca orgnaizadora do certame não foram infomadas.

O último concurso foi realizado em 2023. Foram 140 vagas divididas nas áreas de contabilidade, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, além de assistência social, enfermagem, farmácia, médico e técnica legislativa. A banca organizadora do concurso foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).