O prazo para pagamento da taxa de inscrição do concurso público da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (28/1), às 18h, no horário de Brasília. O pagamento é condição obrigatória para a confirmação da participação. O período para se inscrever no certame foi encerrado na segunda-feira (26/1).

A taxa de inscrição é de R$ 100 para o cargo de técnico legislativo e de R$ 130 para analista legislativo. O pagamento deve ser realizado por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que conta com QR code para pagamento via Pix.

O concurso oferece 70 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de outras 70 destinadas à formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas igualmente entre os cargos de analista legislativo, especialidade processo legislativo e gestão (35 vagas), e técnico legislativo, especialidade assistente legislativo e administrativo (35 vagas).

A remuneração inicial varia de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, a depender do cargo, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 8 de março, em todas as capitais do país, nos turnos da manhã e da tarde. A etapa tem caráter eliminatório e classificatório. As provas objetivas contarão com 180 questões, sendo 90 de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos. A duração será de cinco horas para a prova objetiva e de três horas para a prova discursiva.