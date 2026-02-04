Raphaela Peixoto

O processo seletivo será dividido em duas fases - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

As inscrições para o concurso de diplomata do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) serão abertas nesta quarta-feira (4/2), a partir das 10h. Os interessados poderão se inscrever até as 18h do dia 25 de fevereiro, exclusivamente pelo site oficial do certame.

O concurso oferece 60 vagas para o cargo de terceiro secretário, posto inicial da carreira diplomática. O salário inicial é de R$ 22.558,56. Do total de vagas, 39 são destinadas à ampla concorrência.

A taxa de inscrição é de R$ 229. Candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção do pagamento, conforme critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo será dividido em duas fases. A primeira consiste em uma prova objetiva no modelo “certo ou errado”, com 240 itens, abrangendo as disciplinas de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. A aplicação da prova está prevista para o dia 29 de março de 2026, em todas as capitais do país e no Distrito Federal.

A segunda fase será composta por provas escritas discursivas sobre as mesmas áreas do conhecimento, incluindo redações, resumos e versões, além de uma prova de idioma adicional, que poderá ser em espanhol ou francês.

Assim como nas duas últimas edições do concurso, o edital prevê a adoção do critério de proporcionalidade de gênero, com o objetivo de reduzir desigualdades históricas na carreira diplomática. Está prevista a convocação adicional de até 126 candidatas para a segunda fase, independentemente das vagas reservadas por lei.

Este é o primeiro concurso para a carreira diplomática realizado sob a vigência da nova lei de cotas, sancionada no ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além das 39 vagas de ampla concorrência, o edital reserva três vagas para pessoas com deficiência, 15 para pessoas negras (pretas e pardas), duas para pessoas indígenas e uma para pessoas quilombolas.