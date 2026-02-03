Ana Carolina Alves Lara Costa

GDF autoriza concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social com 1.197 vagas

O Governo do Distrito Federal (GDF) autorizou a realização de um novo concurso público para a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), com oferta de 1.197 vagas. A confirmação foi feita pela secretária da pasta, Ana Paula Marra, em publicação nas redes sociais, após aval do governador Ibaneis Rocha (MDB).

A possibilidade do concurso já havia sido antecipada pelo Correio na semana passada, quando a secretária afirmou, em entrevista ao CB.Poder, que a pasta atuava junto ao GDF para viabilizar novas contratações. A confirmação veio ontem, com o anúncio público da gestora.

Segundo Ana Paula Marra, o novo concurso marca um momento simbólico para a Secretaria. Ela lembrou que, em 2020, durante o início da atual gestão, foram nomeados 1.121 servidores, o que permitiu a ampliação e a reestruturação da rede de assistência social no Distrito Federal. “Encerrar a gestão com um novo concurso público autorizado é muito gratificante porque significa deixar a Secretaria estruturada e preparada para ampliar a proteção social”, afirmou a secretária.

Ainda na publicação, Ana Paula Marra incentivou os candidatos que já estão se preparando para concursos públicos e aqueles que pretendem iniciar os estudos. Segundo ela, o impacto do certame vai além da aprovação. “Esse concurso não vai transformar só a vida de quem passar. O trabalho desses profissionais vai transformar a vida de milhares de pessoas no Distrito Federal”, destacou.

A secretária também agradeceu ao governador Ibaneis Rocha pela autorização e pelo reconhecimento da importância da política de assistência social. “A ampliação da rede de proteção social é essencial para garantir mais justiça social na nossa capital”, afirmou.

As oportunidades são destinadas para os cargos de especialista em desenvolvimento e assistência social, com 634 vagas, e técnico em desenvolvimento e assistência social com 563 vagas.