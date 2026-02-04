PCDF lança concurso para delegado com salário de R$ 26,6 mil

Raphaela Peixoto

Edital foi publicado no DODF desta quarta-feira (4/2). São previstas 150 vagas entre imediatas e para formação de cadastro reserva - (crédito: Reprodução/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) lançou concurso público para o cargo de delegado, com remuneração inicial de R$ 26.690,15. O certame, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), prevê a oferta de 150 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva. O edital de abertura foi publicado nesta quarta-feira (4/2) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O concurso será realizado em duas etapas. A primeira é composta por provas objetiva, discursiva e oral, além de exames biométricos, avaliação médica, teste de capacidade física, avaliação psicológica e investigação social e sindicância de vida pregressa. A segunda etapa inclui o curso de formação profissional e a avaliação de títulos. Todas as fases presenciais ocorrerão no Distrito Federal.

A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, com valor total de 120 pontos, distribuídos em 120 questões de julgamento “certo” ou “errado”. A duração da prova será de 3 horas e 30 minutos. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 14 de junho.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 6 a 27 de abril no site do Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 310, e o prazo final para pagamento é 29 de abril.

Para concorrer ao cargo, é necessário ter diploma de bacharel em direito reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), comprovar no mínimo três anos de atividade jurídica ou policial, nos termos do edital, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” ou superior, entre outros requisitos.

De acordo com o edital, o regime de trabalho é de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada, conforme estabelecem as Leis nº 4.878/1965 e nº 8.112/1990. A jornada de trabalho semanal de 40 horas.