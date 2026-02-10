UnB lança concurso para professor com 45 vagas e salário de R$ 13,2 mil

Raphaela Peixoto

Período de inscrições terá início no dia 12 de fevereiro e seguirá até 3 de março - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Universidade de Brasília (UnB) lançou, nesta terça-feira (10/2), o concurso público para o cargo de professor da carreira de magistério superior. O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial da União e prevê o preenchimento de 45 vagas para Professor Assistente A, Nível 1, com exigência de título de doutorado.

A remuneração inicial é de R$ 13.288,85, com regime de trabalho em dedicação exclusiva. As oportunidades serão distribuídas em diversas áreas do conhecimento, incluindo enfermagem pediátrica, medicina (especialidade em dermatologia), administração pública, ciências sociais e humanas, com destaque para antropologia, entre outras.

O período de inscrições terá início no dia 12 de fevereiro e seguirá até 3 de março. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site da Universidade de Brasília e só serão confirmadas após o pagamento da taxa de R$ 240,40.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O processo seletivo será composto por diferentes etapas, incluindo prova de títulos, prova didática, prova oral para defesa de conhecimentos, prova escrita de conhecimentos e prova prática, conforme previsto no edital.