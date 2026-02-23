CNU 2: prazo para confirmação de interesse termina nesta segunda (23/2)

Correio Braziliense

CPNU 2 oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Os candidatos convocados na primeira rodada do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) têm até 23h59 desta segunda-feira (23/2) para confirmar interesse nas vagas imediatas. O procedimento é obrigatório e deve ser feito exclusivamente pela área do candidato no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ao todo, 3.651 candidatos precisam realizar a confirmação dentro do prazo. Quem não se manifestar será eliminado do cargo de menor preferência, permanecendo apenas na disputa para cargos de maior preferência.

A etapa foi aberta após o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicar, na última sexta-feira (20/1), as listas de classificação da segunda edição do concurso no Diário Oficial da União (DOU). Desde então, os participantes também podem consultar o resultado consolidado de desempenho na plataforma da FGV, com notas, classificações e situação em todos os cargos para os quais se inscreveram.

A manifestação de interesse habilita o candidato a seguir para as próximas fases ou para a segunda etapa do concurso, conforme as regras de cada cargo. O registro pode ser feito uma única vez por rodada, sem possibilidade de alteração após o envio, mesmo dentro do período estabelecido.

O processo contará ainda com duas novas rodadas de confirmação de interesse. A segunda etapa será aberta após convocação prevista para 27 de fevereiro, com prazo para manifestação entre 28 de fevereiro e 2 de março. Já a terceira rodada ocorrerá após convocação marcada para 6 de março, com período de confirmação entre 7 de março e 9 de março.

A divulgação das listas definitivas de classificação para vagas imediatas e da lista de espera está prevista para 16 de março de 2026, no site da FGV e no DOU. Coordenado pelo MGI em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e executado pela FGV, o CPNU 2 oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais.