A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 180 itens no modelo "certo ou errado", distribuídos entre Conhecimentos Gerais (P1) e Conhecimentos Específicos (P2 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os candidatos inscritos no concurso público da Câmara dos Deputados poderão consultar os locais de aplicação das provas objetivas a partir de sexta-feira (27/2). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23/2) pelo Cebraspe, responsável pela organização do certame. A consulta individual poderá ser realizada no site oficial da seleção.

Com 70 vagas imediatas para os cargos de analista e técnico legislativo, o concurso da Câmara dos Deputados oferece salários que podem chegar a R$ 30.853,99, atraindo candidatos de todo o país. As provas serão aplicadas em 8 de março de 2026, em dois turnos.

De acordo com o comunicado da banca, o candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original. No período da manhã, os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h. O início da prova está previsto para as 8h30. Já no turno da tarde, os portões abrirão às 14h30 e serão fechados às 15h30, com início das provas às 16h.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 180 itens no modelo “certo ou errado”, distribuídos entre Conhecimentos Gerais (P1) e Conhecimentos Específicos (P2). Será eliminado do concurso o candidato que for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, relógios de qualquer espécie, fones de ouvido, calculadoras, dispositivos de armazenamento, entre outros equipamentos eletrônicos ou de comunicação.

Também é proibido o uso de óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira, marca-texto, borracha e quaisquer acessórios de chapelaria, como chapéu, boné ou gorro. Recipientes ou embalagens que não sejam fabricados em material transparente — como garrafas, embalagens de alimentos e similares — também não serão permitidos.

O edital com o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da análise documental para caracterização da deficiência tem publicação prevista para 8 de abril de 2026, no Diário Oficial da União e no site do Cebraspe.