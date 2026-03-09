CNU 2: último dia de confirmação de interesse para candidatos convocados

Gabriella Braz

Candidatos chegam para a segunda fase do CNU - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Termina nesta segunda-feira (9/3) o prazo para manifestação de interesse dos selecionados na terceira e última convocação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). O edital publicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) convocou 102 candidatos, entre participantes chamados para ocupar outros cargos e pessoas selecionadas pela primeira vez.

O prazo vai até 23h59, por meio da área do candidato, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). A fase de confirmação é obrigatória, visto que, no CNPU, os candidatos podem se inscrever para mais de um cargo, estabelecendo uma ordem de prioridade.

Essa é a última rodada antes da divulgação da lista final de aprovados, que deve ser divulgada em 16 de março.

Para realizar a confirmação o participante deve acessar a área do candidato, verificar o cargo de convocação e registrar o interesse ou não. Entre os 102 convocados, 26 tiveram a confirmação feita de forma automática. Esse procedimento ocorre quando o aprovado já foi convocado para uma vaga e é chamado para outra de maior interesse de acordo com as prioridades estabelecidas no ato da inscritos.

Já os 76 selecionados pela primeira vez devem concluir o procedimento no site. Importante ressaltar que apenas o acesso ao sistema não garante a confirmação. Por isso, é necessário concluir todo o processo.