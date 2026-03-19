Correios prorrogam validade de concurso com mais de 3 mil vagas

Raphaela Peixoto

Os resultados finais do concurso foram homologados e divulgados em abril de 2025 - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A. Press. )

Os Correios prorrogaram, para até 2027, a validade do último concurso público da estatal. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (19/3). Com a medida, o certame seguirá válido até 14 de abril. Na prática, os candidatos aprovados poderão ser convocados até essa data.

O certame oferece 3,5 mil vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Os resultados finais do concurso foram homologados e divulgados em abril de 2025. A seleção, considerada a maior realizada pela empresa nos últimos 13 anos, atraiu mais de 1 milhão de candidatos em 2024, a maioria inscrita para o cargo de carteiro.

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Do total de vagas imediatas, 3.099 são destinadas ao cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26. Outras 412 oportunidades são para analista de Correios, função de nível superior com remuneração inicial de R$ 6.872,48. Até o momento, a estatal ainda não iniciou as chamadas.

O edital também estabelece políticas de inclusão: 30% das vagas são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, enquanto 10% são destinadas a pessoas com deficiência.