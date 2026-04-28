Mais da metade dos inscritos falta a concurso da Câmara dos Deputados

Raphaela Peixoto

Os candidatos que participaram poderão acompanhar as próximas etapas a partir desta terça-feira (28/4). A consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas será liberada a partir das 19h, no site do Cebraspe - (crédito: Reprodução)

Mais da metade dos candidatos inscritos no concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de técnico legislativo, na função de policial legislativo federal, não compareceu às provas realizadas no último domingo (26/4). Segundo o Cebraspe, banca organizadora do certame, o índice de abstenção registrado foi de 51,48%. O certame registrou um total de 31.829 inscritos e oferta 40 vagas imediatas, além de 40 oportunidades para cadastro de reserva.

As provas objetivas somam 180 pontos e abrangem conhecimentos gerais e específicos, com caráter eliminatório e classificatório. Já a prova discursiva vale 60 pontos e é composta por duas questões — relacionadas a temas como atividade de inteligência, criminologia, criminalística ou direitos humanos — além de uma peça técnica envolvendo direito penal e processual penal.

Os candidatos que participaram poderão acompanhar as próximas etapas a partir desta terça-feira (28/4). A consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas será liberada a partir das 19h, no site do Cebraspe, e ficará disponível até 30 de abril - data que será divulgado os gabaritos preliminares.

Leia também: Governo autoriza nomeação de 90 aprovados para a Senappen

Também serão disponibilizados nesta terça-feira (28/4) o padrão preliminar de respostas da prova discursiva. A publicação do resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da etapa documental está prevista para 22 de maio.

O concurso é dividido em duas fases. A primeira inclui provas objetivas e discursiva, teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa, investigação social, além de avaliações psicológica e de saúde. Já a segunda etapa consiste em programa de formação profissional e nova avaliação psicológica, ambas de caráter eliminatório.

As provas objetivas somam 180 pontos, com questões de conhecimentos gerais e específicos. A prova discursiva, por sua vez, vale 60 pontos e inclui duas questões sobre temas como atividade de inteligência e criminologia, além de uma peça técnica envolvendo direito penal e processual penal.