Inscrições para concurso de delegado da PCDF começam nesta quinta-feira

Correio Braziliense

Os candidatos poderão se inscrever até 25 de maio, por meio da página do certame no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) - (crédito: Reprodução/PCDF)

Estão abertas, a partir desta quinta-feira (7/5), as inscrições para o concurso público do cargo de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O certame oferece 150 vagas, entre oportunidades imediatas e formação de cadastro reserva. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 26.690,15.

Os candidatos poderão se inscrever até 25 de maio, por meio da página do certame no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é de R$ 310, com prazo de pagamento até 27 de maio.

Para participar da seleção, os candidatos devem possuir graduação completa em Direito e comprovar, no mínimo, três anos de atividade policial ou jurídica. Também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” ou superior.

A primeira etapa do certame está prevista para 5 de julho, quando serão aplicadas as provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados seguirão para a prova oral, prevista para 1º de outubro.

As demais fases do concurso — entre elas exames biométricos, avaliação médica, teste de capacidade física, avaliação psicológica, investigação social e sindicância de vida pregressa — devem ocorrer no início de 2027.

De acordo com o edital, o cargo exige jornada de 40 horas semanais e dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada.