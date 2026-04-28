CPNU 2: governo convoca aprovados para vagas e novas etapas

Raphaela Peixoto

Diário Oficial da União trouxe, nesta terça-feira (28), novidades do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Diário Oficial da União apresentou nesta terça-feira (28/4) novas etapas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), com a convocação de candidatos para etapas eliminatórias e para a definição dos locais de atuação no serviço público federal.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou o Edital nº 2/2026 com a convocação de mil aprovados para o cargo de Analista Técnico-Administrativo (ATE). Nesta fase, os candidatos deverão indicar suas preferências de lotação por meio do sistema SouGov.br, até o dia 5 de maio.

De acordo com o MGI, a carreira de ATE permite atuação em até 36 órgãos federais, com vagas distribuídas entre Brasília, capitais e cidades estratégicas. Caso o candidato não registre suas preferências no prazo, caberá à Administração definir a lotação com base no interesse público.

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O processo de distribuição seguirá critérios definidos em edital. Candidatos com deficiência terão prioridade na escolha, seguidos pela ordem de classificação, com respeito às cotas e à alternância entre listas. Também será obrigatório indicar pelo menos cinco opções de localidade no sistema.

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A alocação final considerará tanto as preferências dos aprovados quanto a necessidade dos órgãos federais, em um esforço para reforçar a capacidade técnica da administração pública. Outro ponto destacado é que a recusa de vagas em Brasília ou capitais implicará desistência definitiva do concurso.

Já o Ministério da Saúde publicou o Edital nº 1/2026, que chama candidatos habilitados para a Fase 6 do processo seletivo. A etapa é voltada a cargos de pesquisador — Classe B-I, Classe A-I e pesquisador em saúde pública — e possui caráter eliminatório e classificatório. O ministério ressalta que o não cumprimento das exigências previstas em edital pode resultar na eliminação dos candidatos.

