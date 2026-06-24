Ministério da Gestão autoriza realização de concursos da CGU e ANPD

Giovanna Rodrigues

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização de concursos públicos para a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) - (crédito: Foto: Kenzo Suzuki ASCOM/CGU)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização de concursos públicos para a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Agencia Nacional de Proteção de Dados (ANPD). As duas portarias com as autorizações foram publicadas nesta quarta-feira (24/6) no Diário Oficial da União.

Ao todo, foram autorizadas 110 vagas para cargos de nível superior em áreas consideradas estratégicas para o Estado brasileiro. As seleções serão conduzidas pelos próprios órgãos, responsáveis pela elaboração dos editais e pela execução dos certames.

Para a Controladoria-Geral da União, foram contempladas 60 vagas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle. Já a Agência Nacional de Proteção de Dados poderá realizar concurso para o preenchimento de 50 vagas na carreira de Especialista em Regulação de Proteção de Dados.

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De acordo com o MGI, os órgãos terão prazo de até seis meses para publicar os editais de abertura dos concursos, contados a partir da publicação das autoridades. As portarias também estabelecem que o provimento dos cargos dependerá da homologação dos resultados finais dos concursos e da confirmação de disponibilidade orçamentária e financeira para as nomeações.

Os concursos também observarão as políticas de ações afirmativas e de inclusão previstas na legislação vigente. As vagas foram distribuídas entre ampla concorrência e reservadas para pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas.

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Distribuição das vagas:

Controladoria-Geral da União (CGU)

Cargo: Auditor Federal de Finanças e Controle.

Total de vagas: 60.

Como estão divididas:

39 vagas para ampla concorrência;



15 vagas para pessoas negras;



3 vagas para pessoas com deficiência.;



2 vagas para indígenas;



1 vaga para quilombolas.

Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Cargo: Especialista em Regulação de Proteção de Dados.

Total de vagas: 50.

Como estão divididas:

31 vagas para Ampla Concorrência.



13 vagas para pessoas negras.



3 vagas para pessoas com deficiência.



2 vagas para indígenas.



1 vaga para quilombolas.

Essa distribuição segue as políticas de ações afirmativas e inclusão para ampliar a diversidade no serviço público. Ambos os concursos exigem nível superior (NS).