ATENÇÃO, CONCURSEIROS

Concurso da ABGF reabre inscrições com salários de até R$ 15 mil

Candidatos poderão se inscrever das 10h às 23h59; seleção oferece 49 oportunidades de nível superior. As oportunidades são destinadas ao DF

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Amanda S. Feitoza
postado em 17/08/2026 14:34
Quem perdeu o prazo para se inscrever no concurso da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) terá nova oportunidade nesta segunda - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Quem perdeu o prazo para se inscrever no concurso da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) terá nova oportunidade nesta segunda - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Quem perdeu o prazo para se inscrever no concurso da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) terá uma nova oportunidade nesta segunda-feira (17/8). As inscrições serão reabertas das 10h às 23h59, após uma instabilidade no sistema da Fundação Carlos Chagas (FCC) no último dia do período anterior.

O concurso oferece 49 oportunidades, entre vagas imediatas e cadastro de reserva, para cargos de nível superior. Os salários iniciais variam de R$ 8 mil a R$ 15,2 mil. As oportunidades são destinadas ao Distrito Federal.

A taxa de inscrição é de R$ 145 e poderá ser paga até terça-feira (18/8). O procedimento deve ser feito pelo portal da FCC.

A reabertura foi autorizada com base no item 4.3.1 do edital, que prevê a prorrogação do prazo em situações relacionadas a questões técnicas e operacionais. A medida ocorre depois de candidatos relatarem dificuldades para concluir o cadastro no encerramento anterior por causa da instabilidade no Portal do Candidato.

Cargos e salários

As 49 oportunidades estão distribuídas entre diferentes funções de nível superior. Há vagas para advogado, atuário, contador, analista, analista de TI e especialista.

  • Advogado: 6 oportunidades
  • Atuário: 3 oportunidades
  • Contador: 2 oportunidades
  • Analista: 13 oportunidades
  • Analista de TI: 7 oportunidades
  • Especialista: 18 oportunidades

A remuneração inicial depende do cargo:

  • Analista e Analista de TI: R$ 8 mil
  • Contador: R$ 8,2 mil
  • Advogado: R$ 15 mil
  • Especialista: R$ 15,1 mil
  • Atuário: R$ 15,2 mil

A reabertura das inscrições não altera, conforme as informações fornecidas, a data prevista para as provas. As avaliações objetiva e discursiva estão marcadas para 27 de setembro de 2026, no período da manhã.

As provas serão realizadas em Brasília (DF) e São Paulo (SP), conforme a opção escolhida pelo candidato no momento da inscrição.

Veja os prazos

Reabertura das inscrições: 17 de agosto de 2026
Horário: das 10h às 23h59
Taxa: R$ 145
Pagamento: até 18 de agosto
Banca organizadora: Fundação Carlos Chagas (FCC)

Saiba Mais

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