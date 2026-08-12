Transpetro publica editais com 4.171 vagas e salário de R$ 15 mil

Giovanna Rodrigues

A Transpetro, empresa de transporte da Petrobras, publicou nesta quarta-feira (12/8), no Diário Oficial da União, os editais de seu novo concurso público. - (crédito: Geraldo Falcão/ Agência Petrobras )

A Transpetro, empresa de transporte da Petrobras, publicou nesta quarta-feira (12/8), no Diário Oficial da União, os editais de seu novo concurso público. Ao todo são oferecidas 281 vagas imediatas, além de 3890 para cadastro reserva, totalizando 4171 oportunidades.

Os salários iniciais podem chegar a até R$15.034,81, além de benefícios como previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.

Ao todo, foram publicados quatro editais. Para o quadro de terra, há um processo seletivo para cargos de nível médio e outro para nível superior. Já para o quadro de mar, um edital é destinado a oficiais e outro a suboficiais e guarnição.

As vagas do quadro de mar são destinadas aos cargos de auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, taifeiro, segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica.

Também há oportunidades para Profissional Transpetro de Nível Médio – Júnior e Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior, distribuídas em diferentes ênfases. Entre elas está a Advocacia, que terá uma etapa específica de prova discursiva.

As inscrições começam às 10h desta quarta-feira (12/8) e seguem até as 23h59 do dia 14 de setembro. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora dos processos seletivos.

Para as vagas em nível médio ou técnico a taxa de inscrição é de R$81,50 e as de nível superior tem valor de R$117,00. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa.

As etapas de seleção variam de acordo com o quadro e o nível de escolaridade dos cargos. Os candidatos às oportunidades do quadro de mar passarão por provas objetivas, exame de aptidão física e, quando aplicável, procedimentos de confirmação das condições declaradas.

O exame de aptidão será composto por dois testes, uma corrida de 12 minutos, com distância mínima de 1800 metros para homens e 1500 metros para mulheres, e um percurso de 25 metros de natação, em estilo livre e sem limite de tempo.

Para os cargos do quadro de terra, não haverá exame de aptidão física. A seleção será feita por meio de provas objetivas. No nível médio, as provas terão questões de conhecimentos específicos, Língua Portuguesa e Matemática. Já no nível superior, serão cobrados conhecimentos específicos, Língua Portuguesa e Língua Inglesa.

Para a ênfase de advocacia, além das provas objetivas, os candidatos também farão uma prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

De acordo com a Transpetro, 30% das vagas e do cadastro reserva serão destinados a grupos etnico-raciais, sendo 25% para pessoas pretas ou pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Outros 10% são reservados para pessoas com deficiências.

As provas estão previstas para o dia 29 de novembro e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.