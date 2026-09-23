Câmara dos Deputados estabelece novas regras de cotas para concurso

Giovanna Rodrigues

Próximo concurso da Câmara terá 35% de vagas para cotistas; edital está previsto para setembro - (crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados publicou nesta terça-feira, 22 de setembro, a Portaria n°190/2026, que estabelece novas regras sobre cotas em seus concursos públicos.

A norma define que 35% das oportunidades serão destinadas a cotas, sendo divididas em: 25% para negros (pretos e pardos), 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Aplicação dos percentuais deverá considerar a legislação vigente e os critérios de alternância e proporcionalidade previstos para o preenchimento das vagas.

A Portaria prevê ainda regras para candidatos que se enquadram em mais de uma modalidade de reserva de vagas. Nesses casos, a classificação e o provimento deverão seguir a legislação, mas um mesmo candidato não poderá ser utilizado para o preenchimento simultâneo de mais de uma vaga reservada.

A Câmara dos Deputados prepara agora a publicação do edital de seu terceiro concurso, que deve ser divulgado ainda este mês, e contará com o Cebraspe como banca organizadora. O certame deve oferecer mais de 150 vagas para o cargo de analista legislativo, e as provas serão aplicadas em todas as capitais e no Distrito Federal.