Novo CNU em 2027? Governo aponta condições para realizar concurso

Correio Braziliense

Planejamento e estudo são essenciais para quem busca aprovação em concursos públicos como o CNU - (crédito: Reprodução/Freepik)

A realização de uma nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) em 2027 requer critérios orçamentários específicos. O certame está condicionado à aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e à definição do espaço fiscal para novas vagas pelo Congresso Nacional.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) considera o CNU uma política pública de renovação, modernização e democratização do acesso ao serviço público federal. Sendo assim, a ideia é que o concurso se consolide como um processo permanente de seleção de servidores, com edições realizadas em ciclos regulares, idealmente a cada dois anos, de forma a garantir planejamento, recomposição gradual da força de trabalho e maior previsibilidade para os candidatos e para os órgãos públicos.

“O modelo despertou interesse de estados e municípios, o que abre a possibilidade de utilizar a experiência acumulada pelo governo federal na realização de concursos públicos em larga escala e trabalhar em parceria com entes federados”, diz o MGI.

Critérios fiscais e planejamento de vagas

O planejamento considera seleções já autorizadas e novos concursos que podem ser definidos, na dependência direta da aprovação orçamentária no PLOA.

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A definição formal sobre as vagas depende de fatores centrais:

aprovação orçamentária do PLOA e do espaço fiscal pelo Congresso Nacional;

volume de demandas recebidas pela administração;

disponibilidade fiscal para a criação e preenchimento dos cargos;

inclusão de seleções autorizadas e de certames previstos.

Volume necessário para mobilização

A oferta de duas a três mil novas vagas compensa a organização de um CPNU em 2027. Esse patamar justifica mobilizar pessoal, recursos e toda a estrutura logística demandada pela seleção.

A quantidade final de oportunidades dependerá do atendimento conjunto das demandas apresentadas e da disponibilidade fiscal aprovada.