Concurso da Seduh para arquitetos: o que se sabe até agora

Anna Júlia Castro

A governadora, Celina Leão anunciou nesta quarta-feira (21), 250 cargos para a área de arquitetura na Seduh. - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A governadora e candidata a reeleição do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou nesta quarta-feira (21/10) o início dos procedimentos administrativos para um novo concurso público destinado a arquitetos. A seleção prevê 250 cargos de Analista-Especialista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, na especialidade Arquitetura, com lotação na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

O anúncio foi feito em vídeo publicado ao lado do secretário da Seduh, Marcelo Vaz. Segundo a governadora, o objetivo é reforçar as equipes técnicas responsáveis pelo planejamento e pelo desenvolvimento urbano da capital. “Uma cidade que cresce, ela precisa de engenheiros e arquitetos”, afirmou Celina. Também defendeu agilidade no processo, em razão das obras previstas para o DF.

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Próximos passos

Apesar do anúncio, a seleção ainda depende de etapas administrativas. O encaminhamento do ofício dá início aos procedimentos para analisar a viabilidade do concurso, mas não significa que o edital já esteja autorizado ou tenha data para publicação.

Entre os pontos que precisam ser avaliados estão a disponibilidade orçamentária, o impacto financeiro das futuras nomeações, a existência de cargos vagos e o cumprimento dos limites legais de despesa com pessoal. Também será necessário verificar os requisitos para ingresso e as atribuições do cargo, além de definir os demais detalhes da seleção.

Salário de um arquiteto concursado no DF

A carreira de Planejamento Urbano e Infraestrutura foi reestruturada neste ano em abril com a Lei nº 7.859, que atualizou a denominação dos cargos e as tabelas de vencimentos.

De acordo com a legislação, o vencimento básico do cargo de Analista-Especialista de Planejamento Urbano e Infraestrutura varia conforme a jornada de trabalho, a classe e o padrão do servidor. Os valores podem variar conforme as gratificações e os demais direitos aplicáveis.

Confira os valores na tabela:

Jornada de 30 horas semanais: de R$ 8.575,31 a R$ 10.755,52.

Jornada de 40 horas semanais: de R$ 11.433,75 a R$ 14.340,69.

A legislação também prevê a possibilidade de gratificação por habilitação em Planejamento Urbano, vinculada à formação acadêmica do servidor, conforme os critérios estabelecidos para a carreira. (Clique aqui para mais detalhes dos salários)

Último concurso

A carreira de arquitetura já passou por mudanças ao longo dos anos, e a seleção anunciada agora ocorre após uma tentativa anterior de concurso organizada pela banca Instituto Consulpam, em dezembro de 2023, cujo processo não resultou na realização de um novo certame para a contratação de servidores.

O edital anterior previa oportunidades para cargos de níveis médio e superior, a oferta incluía 108 vagas imediatas para analista e 109 para técnico, além de oportunidades em cadastro de reserva. Nessa época, a carreira ainda estava sujeita à estrutura remuneratória, logo teve a reestruturação promovida pela Lei nº 7.859/2026. Por isso, as condições daquele edital não devem ser consideradas definitivas para a nova seleção.

O que estudar

Como o novo edital ainda não foi publicado, não há conteúdo programático confirmado. Porém, entre os assuntos que podem servir como referência para a preparação, com base em conteúdos tradicionalmente relacionados à área de arquitetura e urbanismo e a administração pública do DF estão:

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa;

Lei Orgânica do Distrito Federal;

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do DF;

Aspectos históricos, geográficos e administrativos do Distrito Federal.

Conhecimentos específicos da área

Projetos arquitetônicos e técnicas de representação;

planejamento urbano e gestão territorial;

infraestrutura urbana, transportes e mobilidade;

acessibilidade e normas técnicas;

legislação urbanística e Código de Obras e Edificações do DF;

orçamento, materiais, fiscalização e acompanhamento de obras.

A lista é apenas uma referência baseada em conteúdos associados à área e a seleções anteriores.

A importância do concurso para a Seduh

A Secretaria atua em áreas relacionadas ao ordenamento territorial, ao planejamento urbano e à política de desenvolvimento da capital. O reforço do quadro técnico pode ampliar a capacidade do governo de elaborar projetos, acompanhar intervenções urbanas e planejar a expansão do Distrito Federal.

Com a previsão de 250 cargos, o anúncio representa uma nova etapa na discussão sobre a recomposição das equipes responsáveis pelo planejamento urbano.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes