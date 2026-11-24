Correio Braziliense

Processo seletivo com 23 vagas para o Distrito Federal - (crédito: Reprodução/ IBGE)

*Por Arthur Dias

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebe, até as 23h59 desta quarta-feira (25), inscrições para 23 vagas temporárias de recenseador no Distrito Federal. Os contratados vão atuar na coleta presencial do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As inscrições são feitas pelo site da Fundação Cesgranrio.

A taxa é de R$ 70 e pode ser paga até 27 de novembro, por PagTesouro ou Guia de Recolhimento da União (GRU), no Banco do Brasil. Têm direito à isenção os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), de baixa renda, e os doadores de medula óssea cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). O pedido de isenção tem o mesmo prazo das inscrições.

Requisitos e atribuições

Para participar, é preciso ter ensino fundamental completo, idade mínima de 18 anos na data da contratação, nacionalidade brasileira ou portuguesa amparada nos termos do edital e quitação com as obrigações eleitorais e militares. O recenseador percorre áreas rurais e propriedades do DF para entrevistar produtores e registrar, em dispositivo eletrônico, dados sobre a produção agropecuária, florestal e aquícola.

Remuneração e contrato

O salário tem parcela fixa de R$ 1.741 mensais e parcela variável de até R$ 2.629, calculada pela quantidade de questionários concluídos e pela qualidade da coleta. Com isso, a remuneração bruta pode chegar a R$ 4.370. A jornada é de 40 horas semanais, e o contrato tem duração prevista de até seis meses, prorrogável por até quatro anos, conforme a necessidade. Além do salário, há auxílio-deslocamento para o trabalho de campo, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais, com adicional de um terço.

Como será a seleção

A seleção é feita por prova objetiva de 60 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada, aplicada em 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. São 15 questões de língua portuguesa, 15 de matemática e 30 de conhecimentos técnicos. Em caso de empate, prevalece a maior nota em conhecimentos técnicos, seguida pela de matemática. O gabarito preliminar está previsto para 5 de março de 2027, a homologação, para 30 de abril, e as convocações começam em maio.

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá