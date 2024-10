Brasília vai receber o Salão do Estudante em 18 de outubro

CB Correio Braziliense

Brasília é um dos destinos da feira, que ocorre no Centro de Convenções Brasil 21, em 18 de outubro. - (crédito: Freepik)

A próxima edição do Salão do Estudante, feira de estudos do exterior para a América Latina, será realizada em 18 de outubro, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, e contará com um pavilhão de 24 metros, reunindo quatro expositores e a presença da embaixada americana, que oferecerão diversas oportunidades de cursos. O evento também vai ocorrer em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador (confira abaixo)

De acordo com pesquisa realizada pela organização do evento em março de 2024, com mais de 21 mil estudantes, o curso mais procurado é o de idiomas (duração entre 1 e 6 meses), enquanto a busca por graduação cresce de forma consistente. Cerca de 36% dos visitantes tem interesse em cursar o ensino superior no exterior e 50% buscam cursos de pós-graduação.

"Estudar uma universidade internacional é um grande diferencial no mercado de trabalho", comenta Samir Zaveri, presidente da BMI/THE,empresa organizadora do Salão do Estudante. Mesmo com a alta do dólar, muitas instituições oferecem isenção de taxas e parcelamentos, facilitando o acesso. O custo de um curso de graduação nos Estados Unidos (EUA), incluindo mensalidade, seguro obrigatório, moradia, transporte e alimentação pode sair até 2.500 dólares por mês na Flórida, um dos estados mais procurados por brasileiros, seguido por Califórnia e Nova Iorque.



A obtenção do visto estudantil segue os trâmites normais, sem grandes complicações. Diferentemente de outros países, os EUA oferecem opções de moradia para todos os bolsos e necessidades. Além dos EUA, Canadá, Portugal e Reino Unido também estão entre os destinos mais procurados pelos brasileiros.





Anote:

Salão do Estudante 2024

São Paulo - 12 e 13 de outubro

Local: Centro de Convenções Frei Caneca - 5º andar

Endereço: Rua Frei Caneca, 569 - Bela Vista

Horário: 14h às 18h30

Rio de Janeiro – Copacabana - 15 de outubro

Local: Hotel Fairmont Rio de Janeiro

Endereço: Av. Atlântica, 4240 – Copacabana

Horário: 15h às 18h30

Rio de Janeiro – Barra - 16 de outubro

Local: Windsor Barra

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 - Barra da Tijuca

Horário: 15h às 18h30

Brasília- 18 de outubro

Local: Centro de Convenções Brasil 21

Endereço: SHS Q06, L01, Cj. A, Setor Hoteleiro Sul

Horário:14h às 17h30

Salvador- 20 de outubro

Local: Fiesta Convention Center

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara

Horário: 14h às 17h30