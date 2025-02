Museu Itinerante de Teatro de Bonecos vai ao Gama e Estrutural

E EuEstudante

Espetáculo Advinha, advinhão. - (crédito: Lucas Rezende)

Até esta sexta-feira (14), das 8h às11h30 e das 13h30 às 17h, ocorrerão as visitas guiadas da Exposição de Bonecos do Museu Itinerante de Bonecos no Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) de Santa Maria e na Escola Livre Voar, no Gama (SMA Conjunto K loja 5 PróDF). O evento é destinado para alunos e comunidade em geral.

Na sexta (14), a Escola Livre Voar recebe dois espetáculos, às 10h, "Marieta e o Boi-Bumbá" do Grupo Trapusteros Teatro, e, às 14h, Adivinha Adivinhão, da Cia Voar Teatro de Bonecos. Tudo aberto e gratuito e livre para todos os públicos. Esse projeto é realizado pela Trapusteros Teatro com o Grupo Pirilampo com recursos do FAC-DF. A Secretaria de Educação do DF, o LATA – Laboratório de Teatro de Formas Animadas, do Departamento de Artes Cênicas da UnB, e a Voar Arte para a Infância e Juventude são parceiros desta iniciativa.

Já a Estrutural recebe a Exposição com visitas guiadas para alunos na terça-feira (18/02), e o espetáculo Marieta e o Boi-Bumbá do Grupo Trapusteros Teatro, às 10h do mesmo dia, no Centro de Educação Infantil 01 (CEI 01 - Qd 03 Ae 01 - St Norte). Na quinta-feira (20), será a vez da Escola Classe 1 (EC 01- Praça Central da Vila) receber a Exposição com o espetáculo Pra subir na vida do Grupo Pirilampo, às 14h. Depois, o projeto seguirá para o Recanto das Emas e Varjão.

A proponente e idealizadora do projeto, a professora Izabela Brochado diz que o Museu Itinerante de Teatro de Bonecos, como o próprio nome indica, é um museu que se desloca por diversos lugares. Ele já passou por várias cidades brasileiras e também por alguns países como Cuba, Venezuela, Colômbia, Espanha e Portugal ele é composto por bonecos de diversos países, entre eles, China, índia, México e Portugal.

"Mas a maioria pertence ao Mamulengo, uma rica tradição de teatro de bonecos do Nordeste que, em 2015, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan. Na exposição há também bonecos construídos por nós, bonequeiros do Distrito Federal", explica Izabela, que também é bonequeira.

















A idealizadora fala que a Exposição também é composta por fotos dos mestre e de vários elementos que configuram o teatro de Mamulengo; painéis explicativos sobre cada técnica e visitas guiadas com a supervisão de monitores. Além disso, ainda segundo ela, caso haja estudantes com deficiência auditiva, haverá intérprete de libras em pelo menos um turno.

"Os bonecos do Museu carregam as marcas do seu lugar de origem, dos mestres, artesãos e artistas que os criaram e dos caminhos que percorreram. Levam consigo o legado de quem os confeccionou e, por meio deles, contou e continua a contar muitas histórias", finaliza Izabela.