Corpus Entre Mundos leva oficina e dança afro para Encontro de Artes do Lago Oeste

Correio Braziliense

Atividade valoriza matrizes culturais negras e diferentes formas de expressão do corpo - (crédito: Kevin Davis)

A Associação de Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste recebe no próximo fim de semana (5 e 6/9 ) o Encontro de Artes do Lago Oeste. O evento abre a programação com a Companhia de Dança Afro-contemporânea Corpus Entre Mundos. Os professores Dilo Paulo e Lenna Siqueira conduzem, no sábado à tarde, oficinas de dança afro para duas turmas, às 14h e às 16h. A entrada é gratuita e as inscrições para as oficinas devem ser feitas por meio do formulário https://forms.gle/kqPMdXirUVxCCLRM.

Em seguida, às 19h, as turmas dirigem e se apresentam com outros integrantes da companhia o espetáculo “SEMUTSOC”. No domingo, às 19h, eles fazem uma segunda apresentação, com o espetáculo Em suas Marcas. As oficinas e as apresentações terão entrada gratuita e classificação indicativa livre.



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"A oficina vai proporcionar aos participantes uma experiência de investigação corporal que parte das matrizes e referências das danças negras para dialogar com a linguagem da dança contemporânea. A atividade propõe um espaço de troca, aprendizado e experimentação, valorizando a ancestralidade, a identidade e as diferentes possibilidades de expressão do corpo negro”, conta a professora, Lenna Siqueira.

Não perca:



Encontro de Artes do Lago Oeste

Oficinas e apresentações Companhia de Dança Afro-contemporânea

Data: de 5 a 6 de setembro (sábado e domingo)

Local: Asproeste – Lago Oeste

Entrada: gratuita

Inscrições para oficinas: https://forms.gle/kqPMdXirUVxCCLRMA

Acessibilidade: recursos de acessibilidade conforme a programação

Transporte: gratuito entre o Plano Piloto e a Asproeste, https://forms.gle/eG5XgTKHXujKJnTBA

Redes: www.instagram.com/encontro.de.artes e www.instagram.com/corpusentremundos

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá