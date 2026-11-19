Correio Braziliense

Evento reúne simulador de barco voador, robótica, astronomia e experiências imersivas - (crédito: SNCT/Luara Baggi)

Brasília recebe, entre os dias 23 e 29 de novembro, a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que ocupa o gramado central da Esplanada dos Ministérios com experiências interativas e tecnológicas. A abertura oficial acontece no dia 23, e a programação de atividades começa no dia 24. Promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a megafeira tem entrada gratuita e estrutura acessível para estudantes, pesquisadores e público em geral, e consolida em Brasília ações realizadas por escolas, universidades e centros de pesquisa nas cinco regiões brasileiras.

Em 2026, o tema "Ciência Delas" guia as atividades e destaca o protagonismo de meninas e mulheres na produção científica e tecnológica. No pavilhão montado em frente ao MCTI, os visitantes terão acesso a espaços interativos como o Galpão Cultural, o Cineminha de Ciências, a Arena Nanotecnológica e os estandes do Circuito de Escolas Públicas.

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Entre as principais atrações estão o simulador do Barco Voador (AeroRiver), veículo voltado ao transporte sustentável na Amazônia, e as projeções do experimento AmazonFace, que estuda a absorção de carbono na floresta tropical. A programação conta ainda com demonstrações de robôs humanoides e drones do ecossistema Manna Team, a maquete do Micro Lançador Brasileiro (MLBR), pesquisas sobre combustível sustentável de aviação e atividades do programa Caça Asteroides MCTI.

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