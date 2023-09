Alunos do ensino médio terão bolsa mensal e poupança, diz ministro

VC Victor Correia

O ministro Camilo Santana conversou com jornalistas após cerimônia de lançamento de estratégia para levar internet a todas as escolas públicas até 2026 - (crédito: Victor Correia/CB/D.A Press)

O governo federal finaliza proposta para beneficiar alunos do ensino médio com uma bolsa mensal e uma poupança, que poderá ser sacada ao final do 3º ano. O ministro da Educação, Camilo Santana, declarou nesta terça-feira (26/9) que o projeto deve ser finalizado até o início de outubro, e então enviado ao Congresso Nacional.

"A ideia é que a gente possa garantir um apoio. Quando o aluno chega ao ensino médio, geralmente é aquela fase em que, diante da dificuldade da família, ele precisa trabalhar. O auxílio será mensal, e terá uma poupança para que ele possa receber, por ano, ao final do ensino médio", respondeu Camilo após ser questionado durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

O ministro conversou com jornalistas após cerimônia de lançamento de estratégia para levar internet a todas as escolas públicas até 2026. Ao seu lado, estava presente também o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Ainda não há previsão ou nome para o programa, nem definição sobre o valor da bolsa. O ministro da Educação, porém, garantiu que os montantes seguirão os limites orçamentários. Serão beneficiados pelos programas os alunos de famílias mais vulneráveis, cadastradas no programa Bolsa Família ou no Cadastro Único.