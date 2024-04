"É fundamental pais e filhos conversarem sobre o futuro", aponta orientador

CB Correio Braziliense

Evento Futuro em foco: Explorando Carreiras em parceria com o Colégio Marista - (crédito: Minervino Júnior/CB DA Press)

Por Carol Braga—

O Webinar “Futuro em foco: explorando carreiras” está ao vivo no YouTube do Correio na tarde desta sexta-feira (5/4). O evento, realizado pelo jornal em parceria com o Colégio Marista Asa Sul tem o objetivo de ajudar os 45 alunos presentes na roda de conversa com a difícil escolha de qual curso, universidade e carreira seguir.

Professor de química e orientador de carreira do Colégio Marista da Asa Sul, Joaquim Neto é um dos docentes envolvidos no projeto Conexão Universidade promovido pela instituição de ensino, que orienta a busca dos estudantes do Ensino Médio por qual universidade cursar e em qual carreira investir tempo e estudos. "Percebemos que é importante cada aluno ter seu espaço individual para conversar sobre seus planos de vida. Porque muitos são tímidos de falar na sala de aula", explica o professor.

No colégio, cada estudante pode marcar um horário com um dos orientadores caso esteja em dúvida sobre o curso, ou até para conhecer mais possibilidades. Também há os chamados mentores, focados em montar planejamento da rotina de estudos com ênfase no desejo universitário de cada estudante. "Nós sempre falamos da importância do diálogo entre pais e alunos nesta fase da vida. Não é uma escolha unilateral do adolescente, assim como também não é dos pais", acrescenta o orientador.

Além do professor, também estão presentes como palestrantes Matheus Kaiser, psicólogo especialista em Psicopedagogia, Coordenação e Orientação Escolar e em Teoria Cognitiva-Comportamental da Psicologia, e Ana Clarissa Masuko, professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).