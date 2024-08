Inscrições abertas para o Programa Jovens Embaixadores 2025

LC Lara Costa*

Programa ocorre em janeiro de 2025. - (crédito: Divulgação)

Alunos do ensino médio da rede pública brasileira têm a chance de embarcar num intercâmbio de duas semanas nos Estados Unidos. A oportunidade vem do Programa Jovens Embaixadores 2025, que busca estudantes proativos, com alto desempenho acadêmico, conhecimentos em inglês e vocação para liderar. Informações e inscrições estão disponíveis no site www.jovensembaixadores.org.br.

O intercâmbio ocorrerá entre 7 e 25 de janeiro do ano que vem, com encontro prévio em Brasília para uma semana de orientação. Para participar, é necessário ter nacionalidade brasileira, ter entre 15 e 18 anos durante o período da experiência, saber se comunicar em inglês e estar engajado em uma iniciativa socioambiental que contribua para a comunidade.

Os selecionados participarão de atividades enriquecedoras, incluindo desenvolvimento de habilidades de liderança e comunicação, engajamento em projetos de impacto social, intercâmbio cultural com estudantes norte-americanos, além de visitas a locais históricos. O organizador é o Departamento de Estado dos EUA, com coordenação da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil e implementação do Grupo +Unidos.

“O programa oferece uma perspectiva global para a próxima geração de líderes brasileiros. Os selecionados não apenas terão a oportunidade de aprimorar sua educação e habilidades de liderança, mas também contribuirão para discussões importantes sobre sustentabilidade ambiental,” destacou Luke Ortega, porta-voz da Embaixada e Consulados dos EUA.

