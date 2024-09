Feira de profissões orienta jovens nesta terça (24) e quarta-feira (25/9)

CB Correio Braziliense

Feira de profissões da Faculdade Estácio proporciona aos estudantes experimentação das carreiras disponíveis no mercado - (crédito: Reprodução/Estácio)

Estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas do Distrito Federal terão a oportunidade de participar gratuitamente do Viva Estácio, uma feira de profissões com o objetivo de orientar jovens sobre diferentes carreiras antes de escolherem as graduações que desejam cursar no ensino superior. A imersão ocorre nesta terça (24) e quarta-feira (25/9), das 8h às 12h, no campus da instituição localizado em Taguatinga Sul, CSG 09 Lotes 11,13, 15 e 16. Para participar, basta fazer a inscrição pelo link https://forms.office.com/r/yjxzgHmy91.

Na ocasião, professores da faculdade estarão à disposição dos jovens para tirar dúvidas, falar sobre os diferentes campos de atuação de cada profissão e guiar os estudantes em visitas aos laboratórios da Estácio. Também serão realizadas atividades recreativas e relaxantes, além de bate-papos com ligas e atléticas, oficinas e testes vocacionais. O evento também é aberto à comunidade.



Para o reitor da Estácio Brasília, Fábio Venegas, “receber a comunidade e os estudantes no nosso Viva Estácio possibilita uma imersão importante no futuro da educação. A experiência de conhecer as carreiras disponíveis no mercado, áreas de atuação profissional, como saúde, direito, tecnologia, entre outras, é muito enriquecedora. E o mais importante é colaborar e transformar a perspectiva daqueles que ainda estão escolhendo as profissões que desejam seguir”.