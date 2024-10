Aluno do CED 04 de Sobradinho II ganha bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia

EV Eduardo Vanuncio*

Guilherme da Conceição (uniforme azul claro), 17 anos, e colega são homenageados em sala de aula pela conquista na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) - (crédito: Arquivo pessoal)

Guilherme da Conceição Machado da Mota, 17 anos, estudante do Centro de Ensino Médio 04 de Sobradinho II, foi premiado com medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). A participação dele e de outros alunos do colégio na competição foi incentivada pelos debates promovidos nas disciplinas eletivas e nas trilhas de aprendizagem introduzidas com o Novo Ensino Médio. Durante essas atividades, os alunos exploraram temas atuais da astronomia e refletiram sobre questões filosóficas, surgindo a ideia de realizar a prova da OBA em 17 de maio. O resultado da olimpíada foi divulgado em setembro.

O diretor da escola, Wagner Carvalho, elogiou o estudante pela conquista, destacando sua dedicação. “Essa vitória reflete seu empenho e paixão pelo conhecimento. Estamos todos muito orgulhosos. Essa medalha é só o começo de muitas outras vitórias", declara. Já Lucas Branquinho, professor de física, destaca a importância do apoio pedagógico na escola e o entusiasmo dos alunos. “Nossa equipe é extremamente comprometida e oferece grande apoio aos professores, o que é essencial, pois trabalhamos em uma região de periferia, onde muitos alunos enfrentam desafios e, às vezes, não acreditam plenamente no próprio potencial. É inspirador ver como alguns alunos realmente abraçam o conhecimento com entusiasmo.”, comenta.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eu, Estudante (@euestudantecb)

Guilherme também se destacou ao se classificar para a próxima etapa da competição internacional, um feito que trouxe orgulho à comunidade escolar. Outros alunos que se destacaram com boas médias foram Isaque Ribeiro, Diego Wellington, Ana Clara Lopes, Ícaro Ramos, Gabriela Coutinho, Ana Clara Alves e Natanael Victor.



Sobre o evento

A OBA é aplicada por meio de uma prova única e dividida em quatro estágios: nível 1, voltado para alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental; nível 2, do 4º ao 5º ano; nível 3, do 6º ao 9º ano; e nível 4, para alunos do ensino médio. No total, nesta edição, foram distribuídas 81.153 mil medalhas de ouro, prata e bronze para estudantes de todas as regiões, sendo quase metade de escolas públicas do país.

Os melhores medalhistas do nível 4 têm a chance de participar das seletivas das olimpíadas internacionais de Astronomia e Astrofísica (IOAA) ou Latino-americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA), como foi o caso de Guilherme e de seus colegas de jornada.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues