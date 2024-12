Escola pública do Cruzeiro abre inscrições para curso técnico integrado

FN Fabio Nakashima*

Curso abrange disciplinas como web design, programação, análise de sistemas, redes, entre outros. - (crédito: Divulgação/Cemi Cruzeiro)

O Centro de Ensino Médio Integrado (Cemi) Cruzeiro está com inscrições abertas para alunos que concluíram o 9º ano do ensino fundamental. A instituição oferece ensino médio integrado ao curso profissionalizante em tecnologia da informação (TI), com foco em informática para internet, permitindo que os estudantes concluam duas formações: o ensino médio regular e uma qualificação profissional na área.

O programa é aberto a alunos de qualquer instituição pública ou particular que tenha terminado o 9º ano do ensino fundamental e as inscrições vão até 6 de dezembro. O curso abrange disciplinas modernas e práticas, como web design, programação, análise de sistemas, empreendedorismo, iniciação científica, lógica, robótica, banco de dados, redes e operação de microcomputadores.

Localizado no Cruzeiro Velho, o Cemi do Cruzeiro é destaque no Distrito Federal (DF). "Nossa escola tem o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) entre escolas do Plano Piloto e o quarto melhor do DF, além de excelentes resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)", disse o diretor da escola, Getúlio Sousa Cruz.