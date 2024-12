RP Raphaela Peixoto

De acordo com a Ufac, será lançado um edital exclusivo para a seleção dos candidatos ao curso de medicina - (crédito: National Cancer Institute/ Unsplash)

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac) decidiu, durante votação na quarta-feira (4/12), retirar o curso de medicina do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2025. De acordo com a Ufac, um edital exclusivo para a seleção dos candidatos ao curso de medicina, será lançado. Para os outros cursos, o Sisu permanecerá em uso em 2025.

Segundo a universidade, "a medida também abre espaço para a realização de um processo seletivo próprio, com base nas notas do Enem, como forma de garantir a continuidade da política de ação afirmativa de Bônus Regional de 15% para estudantes do Acre e regiões adjacentes".

Durante a reunião, a reitora da Ufac, Guida Aquino, destacou a importância da preservação do bônus regional para promover um acesso mais equilibrado. "Essa política diminui as desigualdades no curso mais concorrido da universidade e aumenta a chance de fixarmos médicos no interior do Acre, onde há uma carência significativa de profissionais", afirmou Aquino.

Instituído em 2018 pelo Conselho Universitário e iniciado em 2019, o bônus regional acrescenta 15% à nota do Enem para candidatos que completaram o ensino médio no Acre, além de Guajará e Boca do Acre (AM), Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã (RO).

Dados apresentados durante a reunião mostram que depois da implantação da política, o percentual de alunos da região no curso de medicina aumentou de 11,61% para quase 60%. "Esses resultados demonstram que a política cumpre sua função social e contribui para mitigar desigualdades históricas", explicou Ednaceli Damasceno, pró-reitora de graduação.